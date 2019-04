FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Wohnen nach dem jüngsten Kursrückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 46 Euro angehoben. Die Debatte über Enteignungen von Immobilienkonzernen in Deutschland sei klar übertrieben, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält den Entzug des Eigentums für nahezu unmöglich. Das höhere Kursziel resultiert aus seinen optimistischeren Schätzungen für das operative Ergebnis (FFO)./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



