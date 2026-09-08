AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 135,57 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Bei der anstehenden Kapitalmarktveranstaltung im US-amerikanischen St. Louis - der ersten seit dem Event in Mexico City vor drei Jahren - dürfte der Brauereikonzern demonstrieren, wie die Konsistenz seiner Megabrand-Strategie in den vergangenen Jahren nun zu einem überlegenen Gewinnwachstum beitrage, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,70 €
|Abst. Kursziel*:
32,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,86%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|09:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG