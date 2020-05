SMC-Research zeigt sich von den Q1-Zahlen der adesso SE beeindruckt und geht davon aus, dass adesso deutlich besser durch die Krise durchkommen dürfte, als man es bisher befürchtet habe. Aus diesem Grund hat der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen für 2020 spürbar angehoben und das Kursziel erhöht.

adesso habe für das erste Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt, in denen die Auswirkungen des Lockdown kaum zu sehen sind. Der Umsatz erhöhte sich um 21,5 Prozent auf 126 Mio. Euro, während das EBITDA um fast 42 Prozent gesteigert worden sei. Die anderen Ergebniskennzahlen haben sich nach Darstellung von SMC-Research noch stärker erhöht, unter dem Strich sei für die ersten drei Monate ein Gewinnwachstum um 73 Prozent auf 3,7 Mio. Euro ausgewiesen worden. Auf dieser Grundlage und angesichts der bislang in der Konzern-Gesamtsicht nur moderaten Corona-Belastungen habe adesso die bisherige Pro-forma-Prognose als Jahresprognose bestätigt, so dass adesso man nun einen Umsatz von über 490 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro anpeile.

Damit deute sich laut SMC-Research an, dass die Krise adesso deutlich schwächer treffen dürfte, als die Analysten das bisher befürchtet hatten. SMC-Research hat deswegen die eigenen Schätzungen für 2020 teils kräftig angehoben, woraus sich ein erhöhtes Kursziel von 69,20 Euro ergeben habe. Obwohl die Analysten mit ihren Ergebnisschätzungen immer noch vorsichtiger seien als adesso selbst, sehen die auf dieser Basis ein Kurspotenzial von einem Drittel und bestätigen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.05.20, 12:20 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.05.2020 um 12:00 Uhr fertiggestellt und am 15.05.2020 um 12:10 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

