DAX 24.287 +0,4%ESt50 5.402 +0,3%Top 10 Crypto 16,90 -0,6%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 103.456 -1,8%Euro 1,1693 -0,1%Öl 65,59 -0,2%Gold 3.356 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich Birkenstock-Aktie legt zu: Birkenstock steigert Gewinn deutlich
Die Markenbekanntheit lässt Sandalenhersteller Birkenstock auch bei zaghafter Konsumlaune zweistellig wachsen. Die Markenbekanntheit lässt Sandalenhersteller Birkenstock auch bei zaghafter Konsumlaune zweistellig wachsen.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
85,10 EUR +12,70 EUR +17,54 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 470,95 Mio. EUR

KGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

Warburg Research

adesso SE Buy

12:16 Uhr
adesso SE Buy
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
85,10 EUR 12,70 EUR 17,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe sich die Profitabilität verbessert./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Buy

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,00 €		 Abst. Kursziel*:
122,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
85,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,01%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

12:16 adesso Buy Warburg Research
11:21 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.25 adesso Buy Warburg Research
19.06.25 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 adesso Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Orsted

finanzen.net Orsted veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Orsted-Aktien brechen wegen Kapitalerhöhung ein
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhung
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen nach Kapitalerhöhung ein
dpa-afx Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen - Aktie im Fall
finanzen.net Erste Schätzungen: Orsted präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TraderFox Orsted A/S: Green Energy Titel mit Nachzüglerpotenzial - Morgan Stanley hebt die Einschätzung auf Overweight
finanzen.net Zweistellige Kurseinbrüche bei First Solar, Sunrun, Enphase & Co: Was Solaraktien abstürzen lässt
reNEWS Orsted lifts Morgan objection after wake effect deal
EQS Group Notice of extraordinary general meeting of Ørsted A/S
New York Times As Trump Curbs Wind Farms, Orsted Plans $9.4 Billion Share Offering
reNEWS Orsted share price plunges
MarketWatch Orsted made a bet on U.S. wind business. It failed and now it’s turning to Denmark for help.
EQS Group Operations well above last year and delivering strong H1 2025 results
reNEWS Orsted achieves first power at Changhua 2b&4
EQS Group &#216;rsted secures project financing for Greater Changhua 2
RSS Feed
Orsted zu myNews hinzufügen