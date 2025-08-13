adesso Aktie
Marktkap. 470,95 Mio. EURKGV 70,54 Div. Rendite 0,85%
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adesso nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch habe sich die Profitabilität verbessert./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adesso Buy
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,00 €
|Abst. Kursziel*:
122,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
88,01%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adesso SE
|12:16
|adesso Buy
|Warburg Research
|11:21
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|adesso Buy
|Warburg Research
|19.06.25
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|adesso Kaufen
|SMC Research
