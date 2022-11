Die adesso SE beeindrucke nach Darstellung von SMC-Research seit vielen Jahren mit einer starken Positionierung, einer durchdachten Expansionsstrategie und vor allem mit sehr hohen Wachstumsraten. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht noch kein Ende der Erfolgsgeschichte und beziffert den fairen Wert aktuell auf 210,00 Euro, weit über dem aktuellen Kurs.

In einem von wachsender Unsicherheit und abnehmender gesamtwirtschaftlicher Dynamik geprägten Umfeld setze adesso den seit Jahrzehnten verfolgten steilen Aufwärtskurs laut SMC-Research unbeirrt fort. Genauso wie in den beiden ersten Corona-Jahren, als adesso neue Umsatz- und Ergebnisrekorde habe erzielen können, scheine der IT-Dienstleister auch diesmal von den schwierigen Rahmenbedingungen nichts zu merken.

Dies verdanke adesso natürlich der Positionierung im IT-Sektor, der ohnehin wachstumsstärker und robuster als die Gesamtwirtschaft sei. Doch die entscheidende Ursache sei unternehmensspezifisch: adesso habe sich von Anfang an darauf spezialisiert, die Kernprozesse der adressierten Branchen zu optimieren und mit Hilfe von IT (meistens kundenindividuell erstellte Software) zu vernetzen und zu automatisieren – ein Digitalisierungsspezialist par excellence, lange, bevor der Begriff der Digitalisierung seinen Siegeszug angetreten habe. Eine weitere Erfolgszutat sei die bewährte Expansionsstrategie, die eine schrittweise Erschließung weiterer Branchen, Fachgebiete und Länder vorsehe. Und schließlich habe adesso von Anfang an den Fokus insbesondere auf die eigene Attraktivität als Arbeitgeber gerichtet und damit die Grundlage für das starke Personalwachstum geschaffen.

Nach Ansicht der Analysten zahlen sich diese Weichenstellungen Jahr für Jahr in überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis seien seit dem Börsengang mit über 20 Prozent p.a. gewachsen – dies größtenteils organisch. Inzwischen sei adesso damit zur Nummer 11 im deutschen Markt aufgestiegen. Angesichts der zuletzt sogar erhöhten Wachstumsdynamik, die sich in den ersten neun Monaten auf 32 Prozent belaufen habe, sei ein baldiger Vorstoß in die Top-10 zu erwarten, wo sich sonst solche Adressen wie Accenture, T-Systems oder IBM tummeln.

Derzeit sei nicht absehbar, warum dieser Trend in den nächsten Jahren enden sollte. Die Nachfrage nach Digitalisierungsdienstleistungen steige unaufhörlich, mit der Expansion in weitere Zielbranchen und Länder verfüge adesso zudem über weitere Wachstumstreiber.

In ihrem Bewertungsmodell haben die Analysten dieses Szenario ihren Schätzungen zugrundgelegt, was sich seit vielen Jahren immer wieder als zutreffend erwiesen habe. Obwohl sie dabei mit deutlich niedrigeren Wachstumsraten als den in der Vergangenheit erreichten kalkulieren, vorsichtige Margenannahmen treffen und keine Akquisitionen berücksichtigt haben, signalisiere ihr Bewertungsmodell einen fairen Wert, der mit 210,00 Euro je Aktie weit über dem aktuellen Kurs liege. In Verbindung mit dem überzeugenden Gesamtbild, dem hohen Grad an Verlässlichkeit und Prognosetreue rechtfertige dies weiterhin das Urteil „Strong Buy“, das die Analysten hiermit bekräftigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.11.2022 um 11:50 Uhr)

