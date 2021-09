Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz organisch um 25 Prozent gesteigert und aufgrund der hohen Auslastung die Profitabilität weiter verbessert. Durch die hohe Nachfrage und eine höhere Zahl abrechnungsfähiger Arbeitstage sei der Analyst zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte. Demnach passe er für das Gesamtjahr 2021 die Schätzung für den Umsatz auf 657 Mio. Euro (zuvor: 653 Mio. Euro) und für das EBIT auf 65,9 Mio. Euro (zuvor: 61,1 Mio. Euro) nach oben an. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 240,00 Euro (zuvor: 145,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.08.2021, 12:20 Uhr)



