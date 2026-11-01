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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

19:31 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Gesprächen mit dem Management sei er nun vorsichtiger für die Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abwärtstrend sollte die Talsohle aber bald erreicht haben, und die Bewertung sei attraktiv./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,54 €		 Abst. Kursziel*:
65,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,82%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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