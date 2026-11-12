Coca-Cola Aktie
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Marktkap. 379,44 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
AI Analyse
Coca-Cola Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Market-Perform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 95,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 97,44
|Abst. Kursziel*:
-2,50%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 98,75
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,80%
|
Analyst Name:
Alexia Howard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 95,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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