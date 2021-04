ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Deutsche Wohnimmobilienwerte böten derzeit gute Gelegenheit, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In die Branchenbewertung sei mittlerweile ein sechsprozentiger Rückgang der Immobilienwerte eingepreist. Zudem stünden Kurstreiber an. Der Experte blickt optimistisch auf die Quartalsberichtssaison./tih/mis