MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset anlässlich einer Offerte für die Mehrheit an der Immobilienholding VIB Vermögen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Ein Ausbau der Investmentplattform mache Sinn, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal habe aber seinen Preis./ag/tih