15:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund für seinen Schritt sei, dass sich beim freien Barmittelzufluss eine Wende abzeichne und in den kommenden Jahren größere Cashflows beim Flughafenbetreiber zu erwarten seien, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich spiegelten sich nun auch die geringeren Zinssätze in seinem Bewertungsmodell wider./ck/he

