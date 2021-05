ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück nach der Berichtssaison der europäischen Rückversicherer von 180 auf 184 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten insgesamt seine Präferenz für die Geschäftsfelder Spezial- und Firmenrückversicherung verstärkt, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesen Sparten dürften im ersten Halbjahr 2022 nicht die Preise fallen, während gleichzeitig die Schadensmeldungen stiegen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2021 / 10:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2021 / 10:40 / GMT