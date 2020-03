FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hannover Rück nach Jahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 152 auf 145 Euro gesenkt. Der Rückversicherer profitiere von einem insgesamt moderat besseren Preisumfeld, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negativ seien aber die gestiegene Schadeninflation in den USA sowie das wieder gefallene Zinsniveau. Angesichts der Coronavirus-Krise sei Hannover Rück recht robust aufgestellt und könne als "sicherer Hafen" gelten./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 14:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / 14:39 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.