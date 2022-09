LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück vor der jährlichen "Global Financial Services Conference" von 140,40 auf 140,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Angesichts der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Lage seien Versicherer innerhalb des Finanzsektors ein stabilerer und defensiverer Teilsektor, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Zwar sei eine Rezession auch für Versicherer nicht positiv, aber auch nicht allzu negativ, da sie ihre Umsätze dennoch steigern und zugleich von höheren Reinvestitionsquoten profitieren könnten. In dieser Studie verlängerte Gaspari außerdem ihren Bewertungszeitraum bis Ende Juni 2023 und aktualisierte ihre Schätzungen vor dem Hintergrund der Wechselkursveränderungen und Marktbewegungen./ck/mis