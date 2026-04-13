Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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