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AI Analyse

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

14:26 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
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Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag die Exportzahlen für Schweizer Uhren und die Implikationen für europäische Luxuswerte aus. Er hält die schrittweise Nachfrageerholung für intakt. Bei Hermes sieht Solca vor allem im Bereich "weicher Luxusgüter", also bei Mode und Lederwaren, noch Potenzial im obersten Preissegment./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.390,00 €		 Abst. Kursziel*:
54,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.393,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,29%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.851,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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