Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 165,07 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
AI Analyse
Hermès (Hermes International) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hermes von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 1900 auf 1700 Euro gesenkt. Die Wachstumprämie des Luxusgüterherstellers zum Sektor schmelze zusammen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes in Relation zum operativen Ergebnis (Ebit) von 2027 an jährlich um zwei Prozentpunkte sinken im Vergleich zu den Wettbewerbern. Die Entwicklung dürfte zunehmen vom Segment Lederwaren abhängen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sector Perform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
1.700,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
1.549,50 €
|Abst. Kursziel*:
9,71%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.539,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.851,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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