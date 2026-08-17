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AI Analyse

RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Sector Perform

08:01 Uhr
Hermès (Hermes International) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hermes von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 1900 auf 1700 Euro gesenkt. Die Wachstumprämie des Luxusgüterherstellers zum Sektor schmelze zusammen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes in Relation zum operativen Ergebnis (Ebit) von 2027 an jährlich um zwei Prozentpunkte sinken im Vergleich zu den Wettbewerbern. Die Entwicklung dürfte zunehmen vom Segment Lederwaren abhängen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Sector Perform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
1.549,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.539,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.851,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:01 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets
17.08.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
12.08.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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