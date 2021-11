FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Holcim nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Der Baustoffkonzern habe ein solides Paket an mittelfristigen Zielen formuliert, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem habe es wertvolle Erkenntnisse zu Themen wie Nachhaltigkeit und dem Wachstum mit Dachsystemen gegeben./tih/nas