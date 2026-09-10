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Intesa Sanpaolo Aktie

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Marktkap. 117,49 Mrd. EUR

KGV 11,17 Div. Rendite 6,35%
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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

12:46 Uhr
Intesa Sanpaolo Buy
Aktie in diesem Artikel
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6,77 EUR 0,13 EUR 1,91%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,50 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener böten im Vergleich mit der spanischen Caixa das stärkere Profil aus Ergebnispotenzial, Ertragsdiversifizierung, Kosteneffizienz, Bewertungsspielraum und heimischem Rückenwind, schrieb Sofie Peterzens am Freitag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Buy

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,78 €		 Abst. Kursziel*:
15,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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