Goldman Sachs Group Inc.

Intesa Sanpaolo Buy

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 7,50 auf 7,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener böten im Vergleich mit der spanischen Caixa das stärkere Profil aus Ergebnispotenzial, Ertragsdiversifizierung, Kosteneffizienz, Bewertungsspielraum und heimischem Rückenwind, schrieb Sofie Peterzens am Freitag./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com