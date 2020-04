Während die finalen Zahlen der IT Competence Group SE für 2019 laut SMC-Research keine große Überraschung waren, sehen die Analysten die bestätigte Prognose für das laufende Jahr als ein starkes Zeichen für die Stabilität des Geschäftsmodells der IT Competence Group. Darüber hinaus sorge nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski der angekündigte Zusammenschluss mit dem Großaktionär audius für weitere Fantasie.

Die IT Competence Group habe im letzten Jahr einen Umsatz auf Vorjahresniveau und ein leicht rückläufiges Ergebnis verzeichnet und damit die im Herbst korrigierte Prognose erreicht. Nachdem dies bereits im Rahmen der vorläufigen Zahlen kommuniziert worden sei, stelle dies laut SMC-Research keine große Überraschung mehr dar.

Als eine positive Nachricht bezeichnen die Analysten hingegen, dass die Gesellschaft bisher kaum Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise spüre und deswegen die im Dezember für 2020 formulierte Prognose, die einen stabilen Umsatz und ein spürbar verbessertes Ergebnis vorsehe, bestätigt habe. In Einzelfällen gebe es zwar Projektverzögerungen, doch könne dies bisher durch zusätzliche Nachfrage in anderen Bereichen, die teilweise Corona-bedingt sei, kompensiert werden. Auch der Betriebsablauf sei dank der nahezu flächendeckenden Nutzung von Homeoffice weitgehend problemlos.

In den Schatten gestellt worden sei diese Nachricht nach Einschätzung von SMC-Research aber durch die Ankündigung eines Zusammenschlusses mit dem Mehrheitseigner audius AG, woraus ein kombinierter IT-Dienstleister mit 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 50 Mio. Euro hervorgehen werde. Noch befinde sich der Prozess in der Planung, doch die sich derzeit abzeichnende Variante sehe die Einbringung der Aktivitäten von audius in die IT Competence Group mittels einer Sachkapitalerhöhung vor.

Nach Meinung der Analysten biete die Transaktion für die Aktionäre der IT Competence Group grundsätzlich erhebliches Wertsteigerungspotenzial, dessen genauere Abschätzung aber von der konkreten Ausgestaltung des Deals abhänge. Deswegen habe man auf eine Abbildung dieses Potenzials in dem Schätzmodell noch verzichtet und lediglich die Entwicklung der IT Competence Group in ihrer bisherigen Form fortgerechnet. Da die Analysten im Vergleich mit den bisherigen Schätzungen ihre Gewinnerwartungen für 2020 etwas abgesenkt und den Diskontierungszins angehoben haben, habe sich das von SMC-Research ermittelte Kursziel leicht auf 9,30 Euro ermäßigt.

Dennoch sehen die Analysten von SC-Research auf dieser Grundlage für die Aktie ein Verdopplungspotenzial, weswegen sie das Rating „Buy“ bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.04.20, 12:25 Uhr)

