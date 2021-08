FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 12,50 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Stahlhändlers sei ergebnisseitig außerordentlich erfreulich gelaufen mit neuen Rekordmarken beim Gewinn, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he