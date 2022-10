HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Korrektur der Stahlpreise habe die Jahresziele des Stahlhändlers geschröpft, schrieb Analystin Cansu Tatar am Mittwoch in einer ersten Reaktion./ag/nas