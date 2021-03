FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Klöckner & Co nach Zahlen von 10,20 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach der Anhebung des Ergebnisziels Mitte Dezember hätten die finalen Jahreszahlen keine größeren Überraschungen gebracht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem starken ersten Quartal des Stahlhändlers./edh/ajx