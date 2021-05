FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Klöckner & Co nach Zahlen von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ergebnisseitig habe der Stahlhändler ein sehr starkes Auftaktquartal hinter sich, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das zweite Jahresviertel überrasche zudem positiv./ajx/he