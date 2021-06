FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach vorläufigen Eckzahlen zum zweiten Quartal von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nachdem der Jahresstart ergebnisseitig bereits überraschend stark ausgefallen sei, habe der Stahlhändler nun mit einem sehr guten vorläufigen Ergebnis zum noch laufenden zweiten Quartal nachgelegt und die Erwartungen substanziell übertroffen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daher seine Gewinnschätzungen für 2021 erneut deutlich an./ck/he