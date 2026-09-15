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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

10:56 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
103,60 EUR 0,20 EUR 0,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe sich an den Geschäftsbedingungen des Bremsenherstellers bisher wenig geändert, schrieb Akash Gupta am Dienstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Für Trucks seien die Bestelloptionen in den USA im laufenden Jahr erschöpft, bevor sie 2027 wegen neuer Umweltvorschriften teurer würden./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 21:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
103,10 €		 Abst. Kursziel*:
4,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
103,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

10:56 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
04.08.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
03.08.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
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