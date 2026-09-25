Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 17,36 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta warf am Samstag einen ersten Blick voraus auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. Er rechnet nicht mit Überraschungen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
105,20 €
|Abst. Kursziel*:
2,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
105,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,08%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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