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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
384,30 EUR +2,65 EUR +0,69 %
STU
358,28 CHF +0,41 CHF +0,12 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 199,43 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

AI Analyse

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

11:56 Uhr
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
384,30 EUR 2,65 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
383,85 €		 Abst. Kursziel*:
5,51%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
384,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
411,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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