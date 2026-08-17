LOréal Aktie
Marktkap. 199,43 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Aktuelle Scanner-Daten aus den USA zeigten für die vergangenen vier Wochen eine weiterhin durchwachsene Entwicklung des US-Marktes für Alltagsprodukte (CPG-Markt), schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Stärkere Trends im Bereich Haushaltswaren seien durch eine schwächere Entwicklung im Lebensmittelbereich ausgeglichen worden, während der Bereich Kosmetik und Körperpflege robust geblieben sei./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 15:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
383,85 €
|Abst. Kursziel*:
5,51%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
384,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:56
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|LOréal Buy
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|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:21
|LOréal Buy
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|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:56
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.