Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 43,38 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Ein unerwartet gutes operatives Ergebnis in den Kernsparten im zweiten Quartal sichere den Jahresausblick des Autobauers ab und habe für eine gewisse Entlastung im Sektor gesorgt, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm nur leichte Anpassungen an seinen Schätzungen vor./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,01 €
|Abst. Kursziel*:
10,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
46,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,82%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|19:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19:16
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|14:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets