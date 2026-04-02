Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien an: UBS bleibt bullish für ExxonMobil - so reagieren Chevron, Shell & BP Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien an: UBS bleibt bullish für ExxonMobil - so reagieren Chevron, Shell & BP
Goldpreis: Hochspannung wegen Trumps Iran-Ultimatum Goldpreis: Hochspannung wegen Trumps Iran-Ultimatum
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

53,52 EUR +0,68 EUR +1,29 %
STU
Marktkap. 50,46 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

09:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,52 EUR 0,68 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Zu Mercedes schrieb er, dass die Geschäftsentwicklung im Pkw-Retailgeschäft im ersten Quartal durchwachsen gewesen sei, mit einem im Vorjahresvergleich womöglich etwas schwächeren Geschäft in Europa und einem Aufholen in den USA./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,07 €		 Abst. Kursziel*:
13,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
24.03.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
23.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net Warnsignal JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent
dpa-afx Aktien von Allianz, SAP, Siemens & Co.: DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Nachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stabilisiert sich am Donnerstagmittag
Dow Jones Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Milliarden-Investitionen in den USA geplant
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester
Korea Times Mercedes-Benz Korea seeks EV rebound with all-electric C-Class
Korea Times Mercedes-Benz Korea’s charitable marathon is most unique in size, format: CEO
Korea Times Mercedes-Benz’s 2026 GIVE ’N RACE raises record donation
Korea Times Mercedes-Benz’ 2026 GIVE ‘N RACE raises record donation
FOX Business Mercedes-Benz to pour $4B into Alabama plant as Trump tariffs reshape US auto strategy
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Daimler Truck Holding AG - Sponsored ADR (DTRUY) This Year?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
