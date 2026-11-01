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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

15:41 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten den Analystenkonsens übertroffen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag. Er hob noch angehobene Zielsetzungen für das laufende Jahr hervor - vor allem für den Bereich Life Science. Trotz der Erosion durch das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
144,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
155,70 €		 Abst. Kursziel*:
-7,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
148,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,83%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
149,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

15:41 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
12:46 Merck Neutral UBS AG
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
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