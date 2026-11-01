Merck Aktie
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Marktkap. 64,93 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
AI Analyse
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen mit einem Kursziel von 144 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) hätten den Analystenkonsens übertroffen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag. Er hob noch angehobene Zielsetzungen für das laufende Jahr hervor - vor allem für den Bereich Life Science. Trotz der Erosion durch das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad entwickle sich der Healthcare-Bereich weiterhin robust./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
144,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
155,70 €
|Abst. Kursziel*:
-7,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
148,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,83%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
149,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
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|Jefferies & Company Inc.
|12:46
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|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
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