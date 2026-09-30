DAX 25.132 -0,3%ESt50 6.228 -0,7%MSCI World 4.898 -0,1%Top 10 Crypto 11,28 +3,1%Nas 26.919 +0,2%Bitcoin 74.091 +0,4%Euro 1,1289 -0,4%Öl 100,6 -2,8%Gold 4.164 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Micron Technology Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
929,30 EUR -12,60 EUR -1,34 %
STU
1.049,71 USD -17,72 USD -1,66 %
BTT
finanzen.net zero
Micron Technology jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,06 Bio. EUR

KGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 869020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5951121038

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MU

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Micron Technology Neutral

14:26 Uhr
Micron Technology Neutral
Aktie in diesem Artikel
Micron Technology Inc.
929,30 EUR -12,60 EUR -1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Micron Technology Neutral

Unternehmen:
Micron Technology Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 1.250,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 1.065,11		 Abst. Kursziel*:
17,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 1.049,71		 Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.493,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Micron Technology Inc.

14:26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:46 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

finanzen.net Zahlen im Fokus Micron überzeugt mit Zahlen-Hammer: So reagiert die Aktie auf das starke Quartal Micron überzeugt mit Zahlen-Hammer: So reagiert die Aktie auf das starke Quartal
dpa-afx Micron-Ausblick stützt Chipsektor nur teilweise: Aktien von Infineon und Co. uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt zu
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox Micron sprengt alle Rekorde! Der KI-Boom beschert dem Speicherriesen unglaubliche Umsätze und Gewinne!
dpa-afx Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu
finanzen.net Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Aufwind
finanzen.net Micron-Aktie vor Zahlen: Jagt der Speicherchipriese KI-Platzhirsch NVIDIA die Krone ab?
finanzen.net Micron Technology Aktie News: Micron Technology gewinnt am Mittwochnachmittag
Benzinga Transcript: Micron Technology Q4 2026 Earnings Conference Call
Benzinga $100 Invested In Micron Technology 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Micron Technology
MotleyFool Acer's CEO Has a Warning for Micron Technology Investors
Benzinga What's Going On With Micron Technology Stock Thursday?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Costco Wholesale, Interactive Brokers, Canterbury Park and Stran & Company
MotleyFool Prediction: This Is What a $5,000 Investment in Micron Technology Will Be Worth by 2028
MotleyFool Intel's CEO Just Gave Micron Technology Investors Great News
RSS Feed
Micron Technology Inc. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.