Micron Technology Aktie
Marktkap. 1,06 Bio. EURKGV 16,07 Div. Rendite 0,38%
WKN 869020
ISIN US5951121038
Symbol MU
AI Analyse
Micron Technology Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Micron Technology Neutral
|Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 1.250,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 1.065,11
|Abst. Kursziel*:
17,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 1.049,71
|Abst. Kursziel aktuell:
19,08%
|
Analyst Name:
James Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.493,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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