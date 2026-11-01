Novartis Aktie
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Marktkap. 253,63 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Hold" belassen. Dass eine Studie zum Medikament Leqvio eine klinisch relevante und statistisch signifikante Verringerung des Herz-Kreislauf-Risikos bei Patienten mit vorangegangenen kardiovaskulären Ereignissen gezeigt habe, sei nach den jüngsten Äußerungen des Managements begrüßenswert, schrieb Michael Leuchten am Montag. Die Resultate ließen auch positive Rückschlüsse auf das orale PCSK9-Programm von Konkurrent AstraZeneca zu./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Hold
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
127,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,90 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|10:51
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.