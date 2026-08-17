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Rolls-Royce Aktie

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18,18 EUR -0,18 EUR -1,00 %
STU
17,04 CHF -0,09 CHF -0,50 %
BRX
finanzen.net zero
Rolls-Royce jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 150,1 Mrd. EUR

KGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
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WKN A1H81L

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Symbol RYCEF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Rolls-Royce Buy

08:01 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
18,18 EUR -0,18 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1550 auf 1730 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an den Halbjahresbericht der Briten an. Er hob seine Umsatzprognose bis 2030 um bis zu 10 Prozent an und seine operative Gewinnprognose um bis zu 13 Prozent. Primär begründet er dies mit besseren Aussichten für den Getriebebauer im Bereich Zivile Luftfahrt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
17,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,64 £		 Abst. Kursziel*:
10,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

08:01 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
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