Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RTL nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate des Medienkonzerns hätten wohl weitere Anhaltspunkte dafür geliefert, dass Werbekunden in Erwartung einer Lockerung der Corona-Beschränkungen Anfang Dezember einen Teil ihrer Ausgaben zum Jahresende hin verschoben haben, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Freitag vorliegenden Studie. O'Shea erhöhte ihre Prognosen für die Netto-Werbeeinnahmen im Schlussquartal./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.