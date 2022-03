Aktie in diesem Artikel RTL S.A. 49,80 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RTL Group von 59 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahr 2021 sei für den Medienkonzern stark zu Ende gegangen, schrieben die Experten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die für 2021 schon hohe Dividende habe 2022 noch Potenzial wegen des möglichen Verkaufs von Geschäftsteilen zum Beispiel in Belgien oder Kroatien. Eine prozentual zweistellige Dividendenrendite sei wieder möglich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.