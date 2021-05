LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RTL nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Medienkonzerns seien alles in allem erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ag