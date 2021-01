FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RTL nach Zahlen von 38 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Medienkonzerns hätten deutlich über den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Schätzungen nach oben an. Der Experte geht nun davon aus, dass die Folgen des erneuten Lockdowns für den Werbemarkt nicht mehr so gravierend ausfallen wie ursprünglich angenommen./tih/ajx