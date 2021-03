FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RTL nach Jahreszahlen von 45 auf 49 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Trotz des schwierigen Werbemarktes sei dem Medienkonzern ein insgesamt guter Jahresabschluss geglückt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) liege leicht über den Markterwartungen, die in den kommenden Wochen nach oben anpasst werden könnten. Im Branchenvergleich sei die Aktie fair bewertet./tih/ajx