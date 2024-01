Warburg Research

RTL Hold

09:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für RTL Group von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey passte sein Bewertungsmodell für den Medienkonzern an den jüngst angekündigten Verkauf von RTL Nederland für 1,1 Milliarden Euro sowie die reduzierten Finanzziele für 2023 an. Daraus resultierten seine gesenkten Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

