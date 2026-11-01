Saint-Gobain Aktie
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Marktkap. 34,84 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
AI Analyse
Saint-Gobain Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Saint-Gobain von 95 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe im dritten Quartal den Umsatz organisch um zweieinhalb Prozent gesteigert, schrieb Matthias Volkert in einer Studie am Dienstag. Das Segment Bauchemie wachse deutlich dynamischer. Wegen hoher Energie- und Rohstoffpreise senkte der Experte aber den fairen Wert der Aktien./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Kaufen
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
74,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
72,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthias Volkert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|18:11
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets