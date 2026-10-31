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Jefferies & Company Inc.

Schaeffler Buy

11:36 Uhr
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Neu sei hingegen das angekündigte weitere Kostensenkungsprogramm samt zusätzlicher Stellenstreichungen./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Buy

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,84 €		 Abst. Kursziel*:
48,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,97%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:36 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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