Schaeffler Aktie
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Marktkap. 5,49 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
AI Analyse
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Neu sei hingegen das angekündigte weitere Kostensenkungsprogramm samt zusätzlicher Stellenstreichungen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,84 €
|Abst. Kursziel*:
48,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,97%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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