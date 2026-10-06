SGL Carbon Aktie
Marktkap. 594,85 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 723530
ISIN DE0007235301
Symbol SGLFF
AI Analyse
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Eckdaten zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Die neuen Prognosen des Kohlenstoffspezialisten lägen über den Markterwartungen, hatte Henrik Paganetty von Jefferies bereits am Dienstagnachmittag in einer ersten Reaktion geschrieben. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro über der Konsensschätzung von 117 Millionen Euro./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 2010 © SGL Group
Zusammenfassung: SGL Carbon Hold
|Unternehmen:
SGL Carbon SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
4,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,24 €
|Abst. Kursziel*:
-8,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Baader Bank
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