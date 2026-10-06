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SGL Carbon Aktie

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5,53 EUR +0,14 EUR +2,60 %
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Marktkap. 594,85 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SGLFF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SGL Carbon SE Hold

12:06 Uhr
SGL Carbon SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SGL Carbon SE
5,53 EUR 0,14 EUR 2,60%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Eckdaten zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Die neuen Prognosen des Kohlenstoffspezialisten lägen über den Markterwartungen, hatte Henrik Paganetty von Jefferies bereits am Dienstagnachmittag in einer ersten Reaktion geschrieben. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro über der Konsensschätzung von 117 Millionen Euro./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 2010 © SGL Group

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
4,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,24 €		 Abst. Kursziel*:
-8,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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