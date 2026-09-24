Symrise Aktie
Marktkap. 12,68 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Edward Hockin erwartet in seinem Ausblick vom Freitag aus eigener Kraft ein Wachstum von 4,8 Prozent. Damit würde der Aromen- und Duftstoffhersteller seine Umsatzdynamik beibehalten. Er erwartet in den Bereichen Food & Beverages und Fragrances eine ähnliche Entwicklung wie im zweiten Quartal, während sich der Tiernahrungsbereich voraussichtlich etwas verbessern dürfte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Overweight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
92,34 €
|Abst. Kursziel*:
8,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
93,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
|
Analyst Name:
Edward Hockin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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