JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

09:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Edward Hockin erwartet in seinem Ausblick vom Freitag aus eigener Kraft ein Wachstum von 4,8 Prozent. Damit würde der Aromen- und Duftstoffhersteller seine Umsatzdynamik beibehalten. Er erwartet in den Bereichen Food & Beverages und Fragrances eine ähnliche Entwicklung wie im zweiten Quartal, während sich der Tiernahrungsbereich voraussichtlich etwas verbessern dürfte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise