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Symbol SYIEF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

09:11 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
93,46 EUR 0,08 EUR 0,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Edward Hockin erwartet in seinem Ausblick vom Freitag aus eigener Kraft ein Wachstum von 4,8 Prozent. Damit würde der Aromen- und Duftstoffhersteller seine Umsatzdynamik beibehalten. Er erwartet in den Bereichen Food & Beverages und Fragrances eine ähnliche Entwicklung wie im zweiten Quartal, während sich der Tiernahrungsbereich voraussichtlich etwas verbessern dürfte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
92,34 €		 Abst. Kursziel*:
8,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
93,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

09:11 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Symrise Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, buy
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