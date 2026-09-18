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Symbol TMUS

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

11:56 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Petti am Montag. Er hält sie auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 260,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 168,18		 Abst. Kursziel*:
54,60%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 167,55		 Abst. Kursziel aktuell:
55,18%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 235,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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