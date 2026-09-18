T-Mobile US Aktie
Marktkap. 157,17 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
AI Analyse
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen senkte Analyst Sebastiano Petti mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen, schrieb Petti am Montag. Er hält sie auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 260,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 168,18
|Abst. Kursziel*:
54,60%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 167,55
|Abst. Kursziel aktuell:
55,18%
|
Analyst Name:
Sebastiano C Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 235,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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