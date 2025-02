Bernstein Research

Unilever Outperform

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Analyst Callum Elliott nannte die Jahreszahlen für 2024 in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung solide. Die Entwicklung der Bruttomarge habe - wie von ihm erwartet - deutlich über dem Konsens gelegen und dazu geführt, dass das Ergebnis je Aktie die Schätzungen übertroffen habe. Kursverluste am Berichtstag lägen aber wohl an vorsichtigen Aussagen zum diesjährigen Wachstum./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 09:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 09:47 / UTC

