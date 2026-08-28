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ISIN FR0013176526

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Symbol VLEEF

Jefferies & Company Inc.

Valeo SA Buy

13:31 Uhr
Valeo SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Valeo SA
14,92 EUR 0,17 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Valeo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 17,85 Euro angehoben. Die anstehenden Quartalszahlen sollten die anhaltende Widerstandsfähigkeit der europäischen Autozulieferer bei gleichzeitig schon niedrigen Bewertungen belegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in ihrem Branchenausblick. Valeo sieht sie am besten aufgestellt, um der fehlenden Aussicht auf eine Erholung in China zu trotzen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:19 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Valeo SA Buy

Unternehmen:
Valeo SA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,85 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,83 €		 Abst. Kursziel*:
20,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,64%
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Valeo SA

13:31 Valeo SA Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Valeo SA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Valeo SA Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Valeo SA Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Valeo SA Hold Deutsche Bank AG
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