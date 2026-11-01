Vincorion Aktie
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Marktkap. 909,5 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Symbol VNCRF
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese wertete Analyst David H Perry in einer Studie am Donnerstag als solide. Kursverluste der Aktien im Nachgang der Zahlen wertete der Experte als Teil eines allgemeinen Verkaufs europäischer Aktien von Herstellern von Rüstungsgütern./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VINCORION
Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,34 €
|Abst. Kursziel*:
65,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,26%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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