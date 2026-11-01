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JP Morgan Chase & Co.

Vincorion Overweight

20:16 Uhr
Vincorion Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese wertete Analyst David H Perry in einer Studie am Donnerstag als solide. Kursverluste der Aktien im Nachgang der Zahlen wertete der Experte als Teil eines allgemeinen Verkaufs europäischer Aktien von Herstellern von Rüstungsgütern./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VINCORION

Zusammenfassung: Vincorion Overweight

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,34 €		 Abst. Kursziel*:
65,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,26%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vincorion

20:16 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08:41 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
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