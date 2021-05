10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Montag mit leichten Gewinnen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,05 Prozent auf 27.788,77 Zähler. In China geht es derweil aufwärts. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,02 Prozent auf 3.526,09 Punkte, während auch der Hang Seng in Hongkong 0,39 Prozent fester bei 28.137,09 Indexpunkten notiert. (7.14 Uhr MESZ)

3. VW prüft Feststoffzellen-Batteriewerk in Salzgitter mit QuantumScape

Der Volkswagen-Konzern erwägt zusammen mit dem US-Batteriepartner QuantumScape den Bau einer weiteren Batteriefabrik in Salzgitter.

4. Bayer unterliegt auch im zweiten Glyphosat-Berufungsverfahren in USA

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat auch im zweiten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten.

5. Telekom-Chef fordert vereintes Europa im Wettbewerb mit China und USA

Der Chef der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, fordert mehr Einigkeit in Europa, um sich im System-Wettbewerb zwischen China und den USA behaupten zu können.

6. US-Luftfahrtbehörde ordnet Überprüfung älterer Boeing-737-Maschinen an

Der US-Flugzeugbauer Boeing muss nach einer Anordnung der US-Luftfahrtbehörde FAA alle älteren Flugzeuge des Typs 737 einer Kontrolle unterziehen.

7. Coca-Cola stellt Energy-Drink-Geschäft in den USA ein

Coca-Cola zieht seinem Energy-Drink-Geschäft in den USA den Stecker.

8. Personalien und Wirecard-Skandal: Commerzbank-Hauptversammlung

Sparkurs, neuer Vorstandschef, Wechsel an der Aufsichtsratsspitze - nach turbulenten Wochen stellt sich die Commerzbank-Führung den Aktionären.

9. Ölpreise treten zum Wochenstart auf der Stelle

Der Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst kaum verändert. Am Markt war die Rede von geringen Impulsen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,68 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag ebenfalls nahezu unverändert bei 65,38 Dollar.

10. Euro mit leichten Verlusten

Der Euro hat die neue Handelswoche mit leichten Kursverlusten begonnen. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2130 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Freitagabend.

