10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 15.989,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Japan bleibt der der Nikkei feiertagsbedingt geschlossen. Er notierte am Freitag mit einem Verlust von 0,03 Prozent bei 28.478,56 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell derweil um 0,27 Prozent auf 3.589,25 Punkte, wogegen in Hongkong der Hang Seng um 0,78 Prozent auf 23.676,16 Zähler zulegt.

3. Volkswagen steigert US-Absatz 2021 trotz Chipkrise deutlich

Trotz anhaltenden Chipmangels und eines Dämpfers im Schlussquartal hat Volkswagen im vergangenen Jahr deutlich mehr Autos auf dem US-Markt verkauft. Zur Nachricht

4. Zeiss und Siemens Energy planen Kooperation bei 3D-Druck-Verfahren

Die Konzerne Siemens Energy und Zeiss möchten ein gemeinsames Unternehmen zur Herstellung von Teilen im 3D-Druck-Verfahren gründen. Zur Nachricht

5. Verdi: Rund 400 Amazon-Beschäftige in Leipzig legen Arbeit nieder

Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon in Leipzig haben nach Gewerkschaftsangaben am Sonntagabend erneut die Arbeit niedergelegt. Zur Nachricht

6. Munich Re legt Naturkatastrophenbilanz vor

Der Rückversicherer Munich Re veröffentlicht am Montag (11.00 Uhr) seine neue weltweite Bilanz der Naturkatastrophen. Zur Nachricht

7. Diese chinesischen Firmen könnten nach dem DiDi-Debakel ebenfalls nach Hongkong wechseln

Der chinesische Fahrdienstvermittler DiDi zieht sich auf Druck chinesischer Regulatoren von der New Yorker Börse zurück und strebt ein Listing in Hongkong an. Das Beispiel könnte Schule machen. Zur Nachricht

8. Oatly-Aktie unter großem Druck: Das läuft schief beim Haferdrink-Hersteller

Zehn Milliarden US-Dollar war der Haferdrink-Hersteller Oatly zum Börsengang im Mai 2020 wert. Inzwischen ist die Marktkapitalisierung aber deutlich abgesackt: Eine anhaltende Talfahrt der Oatly-Aktie seit Jahresmitte 2020 hat den Börsenwert auf rund 4,9 Milliarden US-Dollar reduziert. Schuld ist nicht nur die Corona-Pandemie. Zur Nachricht

9. Coinbase-Aktie, Robinhood-Aktie, Daimler Truck-Aktie und Co: Das wurde aus den 2021er IPOs

Die freundliche Anlegerstimmung im Jahr 2021 hat zahlreiche Unternehmen auf das Parkett gelockt. Die Börsengänge von Coinbase, Robinhood, Rivian und Co. fanden große Beachtung, doch wie haben sie sich im weiteren Jahresverlauf entwickelt? Zur Nachricht

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1328 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend.

